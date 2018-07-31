Вся Лера Новодворская

Валерия Новодворская Фото: Twitter
2014
«О пользе лицемерия»
«Наш корабль — Россия — захвачен пиратами»
«От перестройки к перезагрузке»
«Плоды с проклятой смоковницы»
«Апостол либерализма»
«Идеалы или интересы?»
«Не сотвори себе кумира»
«Нам опять нужна одна победа»
«Предтеча незалежности»
«История подкопов под окопы»
«Правовые джунгли Редьярда Киплинга»
«Конь блед»
«Я приснюсь тебе черной овцою»
«Задумавшийся из Чегема»
«Солдат двух войн»
«Под солнцем Сатаны»
«Седьмое доказательство»
«Златой кумир государства»
«Воспитатели инакомыслия»
«Я — не твой, снеговая уродина»
«Почему Украина не Россия»
«Мирная правда о военной лжи»
«Союз Общей Судьбы»
«Арлекино контрреволюции»
«Империя и дальние страны»
«Смирись, гордый славянин»
«Острый нож в грудь великой революции»
«Бесконечность морей и степей»
«Судьба барабанщика»
2013
«Вольный холод тюрьмы»
«Часовые правды»
«Тютчев, собеседник олимпийцев»
«Нам не надо златого кумира»
«Русские записки писателя Тургенева»
«Альбер Камю — санитар Европы»
«Загнанный поэт»
«Если зовет своих мертвых Россия...»
«В поисках вымышленного царства»
«Светильники и гасильники человечества»
«Проспер Мериме и искусство возможного»
«Звездные войны Джордано Бруно»
«Лев Толстой как зеркало»
«Вселенна на проводе»
«Чернеет в стуже солнце Украины»
«Место встречи изменить нельзя»
«Бывших политзэков не бывает»
«Профессия: правозащитник»
«Король Матиуш в гетто»
«Российская Федерация против молодежи»
«Я не я, колыма не моя»
«Второй фронт Эриха Марии Ремарка»
«Российская Реконкиста»
«Федерико Гарсиа Лорка: последний Дон Кихот Испании»
«Над всем СССР безоблачная ночь»
«Гений и злодейства — о посмертной драме Рихарда Вагнера»
«Мы родились не выживать»
«Свобода нас слышит»
«Кто сумасшедший?»
«Сказка — ложь, да в ней намек»
«Петербургский романсеро Евгений Онегин»
«Не накликайте бурю»
«В компании Христа — изгоя и диссидента»
«От нас ушел Борис Васильев»
«А по векам гуляет воронье»
«Скифская рожа путинской эпохи»
«Черное воскресенье»
«Режиссер великого надлома»
«Гимн великому городу»
«Сталинобус времени»
«Восставшие из ада»
«Влекут меня сонной державою»
«Самосуд Генриха Белля»
2012
«Они выбрали свободу»
«Наклонная плоскость компромисса»
«Выжить и сохранить достоинство»
«Один за всех — против всех»
«Последний из могикан»
«Как нам одолеть большую зиму»
«Товарищ по ГУЛАГу»
«Мальчишки и девчонки»
«Антиклерикальные корни Европы»
«От Треблинки до Колымы»
«На краю Ойкумены»
«Ты должен быть гордым, как знамя»
«Крестовый поход Марины Цветаевой»
«Горький смех Владимира Войновича»
«Америка против Уильяма Фолкнера»
«Уходящему — Синай, остающимся — Голгофа»
«Умывайтесь моей чистотой»
«Кто хочет жить, кто весел, кто не тля»
«Душно без счастья и воли»
«Провокатор и пророк»
«Наши деды — тщетные победы»
«Облом под обрывом»
«Просто он работал волшебником»
«Куда ты скачешь, Всадник Медный?»
«Отвергнутые молитвы Руси»
«Даруй удачу нам в бою, веселый Роджер»
«Завещание волхва»
«Идеалы на крови»
«Холодная война 1935 года»
«Картинка в твоей тетрадке»
«Двести лет спустя»
«От пятницы до пятницы»
«Уйти красиво»
«Америка вечных тревог»
«Рыцари революции»
«Из Англии — с любовью»
«Разбитая жизнь в алмазном венце»
«Властелины на черных престолах»
«От пятницы до пятницы»
2011
«А счастье было так возможно»
«Дон Кихот Пражский»
«Антисоветский романсеро»
«Питая ненавистью грудь»
«А клоуны остались»
«От пятницы до пятницы»
«Юридический реквием»
«Долгое время для кратких реформ»
«Вольтеры и фельдфебели»
«Бремя экзорцизма»
«От пятницы до пятницы»
«Проглоченные Левиафаном»
«Любить Дракона»
«Избранники Кастальского ключа»
«Шильонские узницы»
«С чего начинается Родина?»
«Партитура для министерства любви»
«От пятницы до пятницы»
«Человечество во мгле»
«Пока сердца для чести живы»
«Реалист от фантастики»
«История коротка, искусство вечно»
«Этот дивный прекрасный мир»
«В аппарате насилия обнаружился сплошной саботаж»
«Саламандры русского огня»
«Интернет как совесть человечества»
«Философия учит делать»
«Гражданин на гражданской войне»
«Долюшка феминистская»
«А мы с тобой, брат, из пехоты»
«Скорбное сочувствие»
«Несите Белинского с базара»
«Приколы и проколы»
«Запрет на профессию»
«За упокой уходящих»
«Керенский на белом коне»
«Пересол — на шею»
«Рыцарь Прощального образа»
«Был обычай на Руси»
«Уста вооружив сатирой»
«Знамена самураев»
«Дорогой наш человек»
«Правосудие интернешнл»
«Еще Польша не погибла»
«Выбравшие террор»
«Свобода приходит нагая»
«Одиночество генерала Владимова»
«А счастье было так возможно»
«И воскресенья не будет»
«Дожить до рассвета»
«Царь и бунтарь»
2010
«Бремя смелых»
«День Паниковского»
«Колокол, звонящий по Дону»
«Судьба человеков»
«Кто сказал «мяу»?»
«Лебединая песня России»
«Вечный Нюрнберг»
«Маленькая рыбка, жареный карась»
«Закладной камень самовластья»
«Осиливший дорогу»
«Печальный гений, дух терзанья»
«Во глубине бостонских руд»
«Овраги демократического пути»
«Подъем!»
«Не многие вернулись с поля»
«От перестройки к перезагрузке»
«Не падайте духом, поручик Куприн!»
«Мизерабли и инсургенты»
«В флибустьерском дальнем синем море»
«Свеча за колючей проволокой»
«Приключения человека после захода солнца»
«Последний из могикан реализма»
«Маленький принц над Планетой людей»
«Идущий отдельно»
«У политики не детское лицо»
«Там лес и дол видений полны»
«Возложите на Время венки»
«Инженер человеческих цивилизаций»
«Последний гений Империи»
«Контрреволюция Юрия Олеши»
«Праздник, который всегда против тебя»
«Дедушкины внуки»
«Ваш мед, наши пчелы»
«Те, кто отвечает за все»
«Пятый сон демократа»
«Письмо незнакомцу»
«Когда я, свобода, пою о тебе»
«Комиссар Ленкома»
«Блаженны нищие духом»
«Невольнику бесчестья»
«О вреде юбилеев»
«Свобода — это рабство?»
«Пакт Черчилль — Рузвельт — Сталин»
«Памяти Джерома Д. Сэлинджера»
«Грустная история»
«Русь дала ответ Юрию Любимову»
2009
«Вперед, зиме навстречу!»
«Иосиф, сын Ивана»
«Я замужем за Путиным»
«Костер для Сахаровского центра»
«Мы похоронены где-то под Грозным»
«Посвящается Ходорковскому»
«Ржавое золото побед»
«Россия, Лета, Немезида»
«Сезон охоты»
«Расстрелян по собственному желанию»
«День гнева»
«ОСО по понедельникам»
«Лицензия на убийство»
«Добрый человек из Индостана»
«В огне брода нет»
«Что ж вы ботик потопили, гады?»
«Солидарность грязных камер и грязных перьев»
«Путешествие из Петербурга в Илимск»
«Как ныне сбирается вещий Сурков…»
«Известны подлостью прославленных отцов»
«Пуля как средство стабилизации»
«Бубенчики славы»
«Свобода начинается с гильотины»
«Марш победителя»
«Ставок больше нет»
«Горькая чаша реформ»
«Под крылом у гибели»
«Командир штрафбата»
«Китайский синдром»
«Священное слово отрицанья»
«Осторожно, инквизиция!»
«Мудрый человек с Таганки»
«Дежурный по оттепели»
«Восславим Царское село!»
«Гоголь-моголь советского разлива»
«Зато мы делаем ракеты»
«Когда сдохнет заморская телушка»
«Проигранный мир»
«Певец праведников»
«СССР, до востребования»
«Цена свободы»
«Праздник ничьей земли»
«Кролик, прощай!»
«Поздний расцвет раннего Средневековья»
«Либералы империи»
«На смену декабрям приходят январи»
2008
«Вечная болезнь левизны»
«Минздрав и демократы предупреждают»
«Братья и сестры»
«Союз необщей судьбы»
«Проблемы войны и социализма»
«Фараон, отпусти их народ!»
«Не давайте генералам спички»
«Каждому народу — своя камера»
«О вреде суверенитета»
«День опричников»
«Один век Александра Исаевича»
«Здесь нет для тебя ничего»
«Наше дело — неправое»
«Планета плача»
«Городской марафет»
«Ославим царствие Чумы»
«Осколки барельефа»
«Истина на дне»
«Сегодня и ежедневно»
«Фредди Крюгер придет за тобой»
«Победители на поминках»
«Савраска увяз в половине сугроба»
«Медовый месяц кроликов и удавов»
«Война, тюрьма и сума графа Толстого»
«Плоды с проклятой смоковницы»
«Она утонула. И не только она»
«Красные начинают и выигрывают»
«Через звезды к терниям»
«Душегубство без срока давности»
«РПЦ против кремлевских погостов»
«Высшая мера моральной самозащиты»
«Молодым везде у нас дорога»
«Моя война — моя вина»
«Наш спор не окончен, команданте!»
«Бульдозеры для Сахаровского центра»
«Униженные и оскорбленные»
«Все дороги вели к Замку»
«Эрика» берет 10 копий»
«Готовь сани весной»
«Обочина без пикника»
«Ваши дети в школе?»
«Армия теней. К 100-летию Льва Разгона»
«Суд сумасшедших»
«По праздникам они не подают»
«Скромненький черный платочек»
«Демократов просят не оставаться»
«Пустите Дуньку в Европу»
2007
«России черный год»
«Праздник юрского периода»
«Тридцать лет спустя»
«Барин нас рассудит?»
«Отдайте наши потемкинские вотчины!»
«Клуб вечных должников»
«Реквием по пушечной говядине»
«Жизнь за царей и диктаторов»
«День поминовения»
«Каков поп, таков и приход»
«Театр Бытия»
«Храни меня, мой талисман»
«Мертвые избирательные души»
«Наше дело телячье»
«Минеры ошибаются только один раз»
«Высшая мера социальной несправедливости»
«Мыльные страны»
«Трехцветный день календаря»
«Летчики-пилоты, танки, вертолеты»
«А почему аборигены съели Кука?»
«Малина из Cтраны дураков»
«Ударим полонизацией по их политизации»
«Пепел Беслана»
«Жизнь — Родине, свободу — никому»
«Это сладкое слово «разрядка»
«Староста нашей коммуналки»
«Похороним тело и дело Ленина»
«Обида на державу»
«Неисповедимые путинские пути»
«Независимость — это вам не суверенитет»
«Религиозная капитуляция»
«Кто съел кусочек мяса?»
«Каменные гости»
«Россия без Путина, Путин без России»
«Эпоха тощих коров»
«Умри, несчастная!»
«Дежурные по апрелю»
«Достояние суверенной диктатуры»
«Чего тебе надобно, старче?»
«Еще не вечер»
«Мы все глядим в хамелеоны»
«Мировой пожар в крови»
«Карл и Клара украли кораллы»
«Наш футбол вылетел из высших лиг»
«Ну вот и пенсионная реформа погорела на медленном огне»
«Обочина без пикника»