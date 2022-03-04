Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 4 марта

Главное
- Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за фейки о ВС РФ. Максимальное наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России и о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии, составляет 15 лет лишения свободы. Закон также предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России. Теперь документ должен подписать президент РФ. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон может вступить в силу уже 5 марта.
- «Всегда интересовало, как парламенты принимают чрезвычайные законы, по которым их членов лишают реальных полномочий, а потом и репрессируют. Механизм очень простой. Если я проголосую против, меня репрессируют сейчас. Если проголосую за, может быть, репрессируют в будущем, а может быть, и нет. Через это окно между “сейчас” и “может быть, потом, или вообще нет” государственные институты сами себя втаскивают в режим, жертвами которого становятся на законных основаниях, приняв соответсвующие законы. Репрессии против отдельных членов номенклатуры не распугивают остальных, а наоборот заставляют держаться ближе к властному центру в (иррациональной) надежде, что начнут с тех, кто ближе к краям, да там и остановятся. Шок элит работает не на ослабление, а на усиление режима», — предупреждает главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов.
- «Любое высказывание за прекращение Того-Что-Нельзя-Называть (а можно называть только «спецоперацией») — за прекращение огня, за остановку наступления, за отвод войск и так далее, — без проблем можно будет трактовать как “призывы к воспрепятствованию использования” армии. И петиции за прекращение “спецоперации” под это могут подпасть. И коллективные обращения деятелей культуры, науки, медиков, юристов, артистов, градостроителей… И лозунг “Нет войне!” становится практически запрещенным», — объясняет политик Борис Вишневский.
- «Путинизм уничтожает не только легитимность собственного режима, но и основу для самоидентификации нации. Он потерял право обороняться, как историческим щитом, памятью о Великой войне», — считает колумнист NT Андрей Колесников. Подробнее — в его колонке «Артиллерия бьет по своим».
- СПЧ ООН проголосовал за расследование нарушений прав в контексте ввода войск РФ в Украину. В Организации Объединенных Наций создадут независимую комиссию, которая займется расследованием нарушений прав человека в этой стране. За принятие резолюции проголосовали 32 страны, воздержались 13, против выступили Россия и Эритрея.
- «Всеми мыслями сейчас с Украиной, но не могу не думать и о тех российских пацанах 2000-2002 года рождения, что поехали на учения и неожиданно вдруг стали из срочников контрактниками и превратились в пушечное мясо. Это же то самое "поколение П", родившееся при Путине и даже не знавшее, что бывает мир без Путина, он для них природное явление. Я не раз делал о них эфиры, беседовал с социологами, которые изучали их политические предпочтения и культурные паттерны, мы говорили о том, что они цифровые аборигены, родившиеся со смартфоном в руке, о зумерах и тиктокерах. И вот теперь поколение П горит в танках и лежит в весенней украинской земле, так и не узнав, что бывает мир без Путина», — констатирует профессор Свободного университета Сергей Медведев.
- The Times узнала о трех попытках покушения на Зеленского за неделю. По информации издания, убить президента Украины было поручено ЧВК Вагнера и чеченскому спецназу. Однако все их попытки провалились из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против «спецоперации» в Украине.
Санкции/экономика
- Зарубежный бизнес продолжает покидать Россию. О приостановке деятельности в РФ сегодня объявили еще несколько компаний. Microsoft останавливает новые продажи и обслуживание; Intel и AMD приостановили поставки в РФ и Белоруссию; Google приостановил продажу всей контекстной рекламы в России; Airbnb решил приостановить деятельность в РФ и Белоруссии; Panasonic объявил о прекращении всех торговых операций с Россией.
- «Несколько дней писал/говори, в общих терминах о "вынужденной" национализации. Это подсказывала общая логика — чтобы не допустить увольнений в прекращающих работу компаниях, нельзя допускать закрытий, банкротств и сокращений штата. А как это можно сделать против воли собственников? Что из этого выйдет? Не очень понятно. Можно продолжить работу торговых сетей и вообще посреднических организаций, хотя проходящий объем товаров упадёт из-за сокращения импорта. Что будут делать автомобильные заводы (BMW, Renault, Audi, Volkswagen, Volvo, Toyota и т.д.), которые опираются, в значительной степени, на компоненты, производимые за границей, непонятно в краткосрочной перспективе. Поддержание занятости возможно только за счет субсидирования зарплат из госбюджета. В средне- и долгосрочной перспективе, конечно, произойдёт замещение недостающих компонент внутренними и китайскими аналогами, то есть с жертвами по цене и качеству», — разъясняет экономист Константин Сонин.
- «Все-таки хочется обратиться с призывом к иностранным компаниям и сервисам, связанным с передачей информации в сети. Нельзя отрезать россиян от средств связи и коммуникаций. Это, скорее, невольная помощь преступному режиму Путина. Это совершенно очевидно», — призывает политолог Кирилл Рогов.
- ЦБ снизил с 30% до 12% комиссию при покупке валюты физлицами на бирже. Регулятор назвал целью этого «выравнивание конкурентных условий на рынке и поддержание финансовой стабильности». При этом днем ранее Центробанк установил комиссию в 30%. Тогда он пояснял, что она «просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».
- «Для нас с вами, кто остается и ищет себя в новых условиях, это четкий сигнал, что спекулировать валютой не получится. Во всяком случае, легально. Конечно, решать придется не только проблему с валютой, но и с сокращением ликвидности, высокими ставками, потенциальными неплатежами, сбоями в поставках и много чем еще», — прогнозирует профессор ВШЭ Евгений Коган.
Репрессии
- Роскомнадзор массово блокирует неподконтрольные государству СМИ в РФ. В ночь на 4 марта полностью или частично был ограничен доступ к сайтам «Русской службы Би-би-си», Deutsche Welle, «Медузы»*, «Радио Свобода»* и его региональных проектов. Это следует из реестра ведомства. РКН объясняет блокировки решением Генпрокуратуры. Надзорный орган утверждает, что эти СМИ распространяли ложную информацию о «спецоперации» России в Украине. Наблюдаются также трудности с доступом к AppStore, Google Play, Facebook, Twiitter.
- Независимые СМИ приостанавливают работу на фоне принятия закона о «фейках» о ВС РФ. В противном случае им грозит уголовное преследование вплоть до 15 лет лишения свободы, поскольку Минобороны РФ и Роскомнадзор называют ложной любую информацию о боевых действиях в Украине, которая исходит не из официальных российских источников. Сегодня о приостановке работы сообщили издания ТВ2 (Томск) и Znak.com (Екатеринбург), The Village закрыло российский офис, редакция работает из Варшавы. «Эхо Москвы» в связи с ликвидацией вынуждено отключить сайт и удалить все корпоративные аккаунты в соцсетях. Znak.com позднее удалил все сообщения в своем Telegram-канале, оставив только объявление о приостановке работы. «Новая газета» решила удалить все материалы о «спецоперации» в Украине из-за закона о «фейках». В редакции пояснили, что не имеют права рисковать свободой товарищей. «Би-би-си» приостановило работу своих журналистов в России, но обещало продолжить писать на русском языке.
- «Мы продолжаем рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания», — говорится в заявлении «Новой».
- В два офиса «Мемориала»* пришли с обысками. Силовики заперли помещения изнутри и отказались пускать адвокатов и сотрудников правозащитного центра и историко-просветительского общества.
- «ЕСПЧ в рамках Правила 39 регламента Суда был проинформирован об обысках в помещениях «Мемориала». Наши юристы попросили Суд предписать властям немедленно прекратить обыск и воздержаться от любых действий, направленных на фактическое прекращение деятельности организаций», — сообщили в ПЦ «Мемориал».
- «С каким-то лихорадочным воодушевлением Государственная дума и Роскомнадзор запрещают всё: все высказывания, все оценки, все призывы. Вновь громят уже разгромленный “Мемориал”. Всё это явно свидетельствует о провале плана Кремля поставить под контроль Украину. И теперь власть пытается заткнуть все уши, заклеить все глаза и залепить все рты, чтобы люди не знали о ее позоре и не обсуждали его с миром и между собой. Реконструкторы большевицкой диктатуры, как и любые реконструкторы жалки и смешны. Так и ГКЧП попытался поиграть в суровую “советскую власть”. Я отлично помню, чем все кончилось. Также кончится и сейчас», — уверен историк Андрей Зубов.
*«Медуза», «Радио Свобода» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов» и ликвидированы по решению суда