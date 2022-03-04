Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 4 марта

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за фейки о ВС РФ

The Times узнала о трех попытках покушения на Зеленского за неделю

Зарубежный бизнес продолжает покидать Россию

Роскомнадзор массово блокирует неподконтрольные государству СМИ в РФ

Независимые российские СМИ объявляют о приостановке работы