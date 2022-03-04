Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за фейки о ВС РФ

Совет Федерации одобрил закон о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России и о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. Он предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее сегодня этот закон единогласно приняла Госдума. Он также предусматривает уголовную ответственность за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Теперь закон должен подписать президент РФ.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон может вступить в силу уже завтра, 5 марта.