Госдума единогласно приняла закон о фейках о действиях ВС РФ

Как пишет Znak.com, уже сегодня законопроект поступит в Совет Федерации, затем — главе государства на подпись. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон может вступить в силу уже завтра.

Наказание распределяется следующим образом:

за «заведомо ложные фейки» — штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо до 3 лет колонии;

за «заведомо ложные фейки», созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии

за «заведомо ложные фейки», повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии

за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для «защиты интересов России, поддержания мира и безопасности» или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) — штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии

за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель уже привлекался за это к административной ответственности) — штраф до 500 тыс рублей или до 3 лет колонии.