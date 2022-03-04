Издание The Village сообщило о закрытии российского офиса

The Village сообщило о закрытии российского офиса.

«Российский офис the Village закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы», — сказано в Telegram-канале издания.

Другие подробности не приводятся.

2 марта Роскомнадзор заблокировал сайт The Village. Сегодня оказались недоступны в России «Русская служба Би-би-си», Deutsche Welle, «Медуза»*, «Радио Свобода»* и его региональные проекты.

Ранее сегодня о закрытии объявило издание Znak.com, объяснив это слишком большим количеством новых ограничений в работе СМИ.

Накануне закрылся телеканал «Дождь»*. Гендиректор Наталья Синдеева выразила надежду, что эфир удастся возобновить позднее. Решение связано с законом, который приняла сегодня Госдума. Этот документ предусматривает до 15 лет лишения свободы за «распространение дезинформации о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях». Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже блокирует издания, который называют ввод российских войск в Украину войной или вторжением.

Блокировке подвергся и The New Times, однако, мы доступны через VPN.

*Телеканал «Дождь», «Медуза», «Радио Свобода» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»