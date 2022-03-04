Роскомнадзор за ночь заблокировал в России 4 СМИ

Роскомнадзор в ночь на 4 марта полностью или частично ограничил доступ к сайтам «Русской службы Би-би-си», Deutsche Welle, «Медузы»*, «Радио Свобода»* и его региональных проектов. Это следует из реестра ведомства.

Наблюдаются также трудности с доступом к AppStore, Google Play, Facebook, Twiitter.

РКН объясняет блокировки решением Генпрокуратуры. В качестве основания приводится ст. 15.3 закона «Об информации». В ней говорится, что доступ к сайтам можно ограничивать, если они распространяют, в частности, призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.

Что конкретно стало поводом для введения таких мер, неизвестно. Решение Генпрокуратуры было вынесено 24 февраля, в первый день ввода российских войск в Украину. Однако ограничения вступили в силу только сегодня ночью.

Ранее по требованию Генпрокуратуры заблокировали сайты телеканала «Дождь»* (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы» якобы из-за распространения ложной информации о «спецоперации» в Украине. «Эхо Москвы» отключили от эфира, радиостанцию и ее сайт ликвидировали. «Дождь» приостановил работу.

*«Медуза», «Радио Свобода», «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»