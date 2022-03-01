«Дождь»* и «Эхо Москвы» блокируют в России

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам телеканала «Дождь»* и радиостанции «Эхо Москвы».

По сообщению ведомства, на порталах размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию» и «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих». Операторы уже начали ограничивать доступ к сайтам.

28 февраля в России заблокировали сайты The New Times, «Настоящего времени»* и «Крым.Реалии»* за публикацию о потерях российской армии. 1 марта под блокировку попал портал «Тайга.Инфо».

Все заблокированные в России сайты доступны через VPN.

*«Дождь», «Настоящее время»* и «Крым.Реалии» внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов