В два офиса «Мемориала»* в Москве пришли с обысками

В два офиса «Мемориала»* пришли с обысками. Как сообщается в Telegram-канале правозащитного центра «Мемориал», обыски проходят по адресам: Каретный ряд, 5/10 и Малый Каретный, 12.

«ЕСПЧ в рамках Правила 39 регламента Суда был проинформирован об обысках в помещениях «Мемориала». Наши юристы попросили Суд предписать властям немедленно прекратить обыск и воздержаться от любых действий, направленных на фактическое прекращение деятельности организаций», — говорится в сообщении. Также указывается, что адвоката Михаила Бирюкова и председателя правления «Международного Мемориала»* Яна Рачинского не пускают в офис в Каретном ряду.

По какому делу проходит обыск, неизвестно. Также следователи закрыли прозрачные фрагменты входной группы изнутри картонками, чтобы помешать фотографу «Соты» снимать происходящее внутри.

Сотрудники «Мемориала» сообщили, что в Малом Каретном сотрудники полиции внесли внутрь болгарки и инструменты для взлома.

К офису подошли журналисты агентства Sputnik, которые представились полиции, но отказались разговаривать с сотрудниками правозащитного центра.

Подробности выясняются.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов» и ликвидированы по решению суда

Фото: ПЦ «Мемориал»