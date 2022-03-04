Intel и AMD приостановили поставки в Россию и Белоруссию

«(...) мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии. Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто имеет тесные связи с этим регионом», — приводит «Интерфакс» фрагмент заявления компании. Также там говорится, что «Intel осуждает» ввод российских войск в Украину.

Представитель AMD сообщил в интервью PC World сообщил: «В связи с санкциями, наложенными на Россию Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Белоруссии». Он уточнил, что «это все продукты AMD и продукты на базе наших решений (ПК и т. д.) в России и Белоруссии».