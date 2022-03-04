«Би‑би‑си» приостановило работу своих журналистов в России

«Похоже, что этот закон криминализирует процесс независимой журналистики. Это не оставляет нам другого выбора, кроме как приостановить работу всех журналистов BBC News и их вспомогательного персонала в Российской Федерации, пока мы оцениваем все последствия этого нежелательного события», —сообщает пресс-служба корпорации со ссылкой на гендиректора Тима Дэви.

По его словам, они продолжат писать на русском языке «за пределами России».

«Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, и мы не готовы подвергать их риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу. Я хотел бы воздать должное всем им за их мужество, решительность и профессионализм», — добавил Дэви.

Сегодня российский парламент принял закон о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России и о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. Он предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Теперь документ должен подписать президент РФ.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон может вступить в силу уже завтра, 5 марта.

Независимые СМИ (ТВ2, Znak.com, The Village, «Эхо Москвы», «Новая газета») стали объявлять о закрытии, приостановке работы или смене формата из опасений за безопасность сотрудников.