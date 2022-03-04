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«Эхо Москвы» решило удалить сайт и все корпоративные аккаунты в соцсетях

04.03.2022

Это объясняется ликвидацией радиостанции по решению совета директоров

«В связи с ликвидацией “Эха Москвы” мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт», — сообщается в Telegram-канале «Эхо Москвы».

После блокировки сайта и ликвидации радиоканала «Эхо» вещало в YouTube. Как отмечает «Медуза»*, канал уже недоступен, однако можно открыть эфир по прямой ссылке.

1 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Эха Москвы» и отключил радиостанцию от эфира. В предписании утверждалось, что радиостанция распространяет ложные сведения о «спецоперации» российских войск в Украине.

3 марта совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы».

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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