«Эхо Москвы» решило удалить сайт и все корпоративные аккаунты в соцсетях

«В связи с ликвидацией “Эха Москвы” мы вынуждены удалить все корпоративные аккаунты соцсетей и отключить сайт», — сообщается в Telegram-канале «Эхо Москвы».

После блокировки сайта и ликвидации радиоканала «Эхо» вещало в YouTube. Как отмечает «Медуза»*, канал уже недоступен, однако можно открыть эфир по прямой ссылке.

1 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Эха Москвы» и отключил радиостанцию от эфира. В предписании утверждалось, что радиостанция распространяет ложные сведения о «спецоперации» российских войск в Украине.

3 марта совет директоров решил ликвидировать радиоканал и сайт «Эха Москвы».

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»