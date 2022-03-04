Независимый томский телеканал ТВ-2 прекратил работу

Независимый томский телеканал ТВ-2 прекращает работу, объявил его главный редактор Виктор Мучник. По его словам, СМИ получило два предупреждения от Роскомнадзора из-за освещения военных действий в Украине, после чего заблокировало сайт канала.

«Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор. Всем удачи», — написал Мучник.

Минувшей ночью Роскомнадзор также заблокировал сайты «Медузы»*, Deutsche Welle, «Русской службы Би-би-си», «Радио Свобода»*, а также магазины приложений App Store и Google Play. У части российских пользователей перестали открываться Facebook и Twitter. 1 марта РКН по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты «Дождя»* и «Эха Москвы», радиостанцию отключили от эфира.

*«Медуза», «Радио Свобода», «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»