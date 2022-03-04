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«Новая газета» решила удалить все материалы о «спецоперации» в Украине из-за закона о «фейках»

04.03.2022

В редакции пояснили, что не имеют права рисковать свободой товарищей

The New Times приводит полный текст заявления «Новой»:

Дорогие друзья!

Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу: от угрозы блокировки и закрытия изданий (почти полностью реализованной) перешла к угрозе уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны.

Нет сомнений, что эта угроза будет реализована.

Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры.

Поэтому мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта и из социальных сетей.

Мы продолжаем рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания.

Мы верим в будущее не только нашей редакции, но и нашей страны, и будем работать ради него. И ради вас.

Ваша «Новая»

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