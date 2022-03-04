Airbnb решил приостановить деятельность в России и Белоруссии

Американский сервис бронирования жилья Airbnb приостановит деятельность на территории России и Белоруссии.

«Airbnb приостанавливает все операции в России и Белоруссии»,— сообщил в Twitter главный исполнительный директор компании Брайан Чески.

В заявлении на сайте платформы говорится, что она намерена предоставлять беженцам из Украины бесплатное краткосрочное жилье. На него могут рассчитывать около 100 тысяч человек. Расходы покроет Airbnb.

Согласно последним данным ООН, с начала военных действий Украину покинули около 1 миллиона человек.