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Airbnb решил приостановить деятельность в России и Белоруссии

04.03.2022

Решение принято в связи с вводом российских войск в Украину

Американский сервис бронирования жилья Airbnb приостановит деятельность на территории России и Белоруссии.

«Airbnb приостанавливает все операции в России и Белоруссии»,— сообщил в Twitter главный исполнительный директор компании Брайан Чески.

В заявлении на сайте платформы говорится, что она намерена предоставлять беженцам из Украины бесплатное краткосрочное жилье. На него могут рассчитывать около 100 тысяч человек. Расходы покроет Airbnb.

Согласно последним данным ООН, с начала военных действий Украину покинули около 1 миллиона человек.

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