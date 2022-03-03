ЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку валюты на бирже

Мера вступила в силу сегодня.

«С 9:00 03.03.2022 и до отмены настоящего предписания при исполнении поручений физических лиц при покупке иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) взимать комиссию в размер не менее 30% от суммы сделки, заключенной на основании такого поручения», — говорится в предписании регулятора.

Как пишет РБК, в ЦБ уточнили, что 30-процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физлиц, «просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».

В Сбербанке в свою очередь подчеркнули, что эта «мера никак не влияет на обмен наличной валюты».