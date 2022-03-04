Panasonic объявил о прекращении всех торговых операций с Россией

Panasonic прекращает торговлю с Россией.

«Исходя из нынешней экономической и логистической ситуации с передвижением товаров, группа в принципе прекращает (торговые) операции с Россией», — говорится в заявлении компании (цитата по «РИА Новости»).

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале ввода войск в Украину. Вскоре многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране и поставки в РФ.

Также продажи в России приостановили ритейлеры IKEA, H&M, Mango, Asos и др. Apple сообщил о приостановке продаж и ограничении работы Apple Pay в России. Энергетические компании объявили о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.