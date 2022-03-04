Google приостановил продажу всей контекстной рекламы в России

Google объявил о приостановке продажи онлайн-рекламы в России, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями по мере необходимости»,— сказано в тексте.

Запад ввел несколько пакетов санкций из-за так называемой «спецоперации» России в Украине. Они затронули крупные компании, банки, а также бизнесменов и чиновников. Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и отключил им монетизацию на своей платформе. Роскомнадзор требовал от Google ограничить рекламу с сообщениями о российских потерях в Украине.