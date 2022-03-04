ЦБ снизил с 30% до 12% комиссию при покупке валюты физлицами на бирже

Банк России решил снизить комиссию для физических лиц, покупающих иностранную валюту на бирже. С этого дня она составит 12%, а не 30, сообщается на сайте ЦБ. Целью названо «выравнивание конкурентных условий на рынке и поддержание финансовой стабильности».

Накануне, 3 марта, Центробанк установил комиссию в 30%. Тогда регулятор говорил, что она «просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты». В тот же день ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро почти на 10 рублей.