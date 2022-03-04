СПЧ ООН проголосовал за расследование нарушений прав в контексте ввода войск РФ в Украину

«СПЧ ООН принял резолюцию, которая предусматривает создание независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Украине», — передает РИА Новости. Решение принято в ходе экстренного совещания СПЧ ООН из-за возгорания близ Запорожской АЭС.

За принятие резолюции проголосовали 32 страны, воздержались 13, против выступили Россия и Эритрея.

В ночь на 4 марта в ходе боевых действий рядом с Запорожской АЭС начался пожар. Представитель пресс-службы атомной электростанции Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации нет, персонал делает все возможное для обеспечения безопасности. Минобороны РФ утверждает, что спровоцировать стрельбу по АЭС пытались украинские националисты. Сейчас станция находится под контролем российских войск.

Фото: Reuters