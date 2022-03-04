Microsoft останавливает новые продажи и обслуживание в России

Microsoft объявила о приостановке продажи новых продуктов и предоставлении услуг в России в связи со «спецоперацией» РФ в Украине.

«Мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируем и работаем в тесном сотрудничестве с правительствами США, Европейского союза и Соединенного Королевства, и мы останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительства о санкциях», — говорится в заявлении в блоге корпорации со ссылкой на ее президента Брэда Смита.

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале ввода войск в Украину. Вскоре многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране и поставки в РФ.

Также продажи в России приостановили ритейлеры IKEA, H&M, Mango, Asos и др. Apple сообщил о приостановке продаж и ограничении работы Apple Pay в России. Энергетические компании объявили о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.



Фото: Microsoft