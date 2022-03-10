Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 10 марта

Главное
- Главы МИД России и Украины встретились в Анталье. Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба проговорили менее двух часов. По словам российского министра, речь шла о гуманитарных вопросах, но прогресса достичь не удалось, в том числе, о прекращении огня. Его российский коллега со своей стороны сообщил, что гуманитарные коридоры будут открывать ежедневно. Он также сказал, что Россия не планирует нападать на другие страны. «Мы и на Украину не нападали», — заявил Лавров.
- «Переговоры в Анталье глав МИД Украины и России завершились ничем. Да и не могли чем-то толковым завершиться, поскольку в России диктатура и обсуждать условия перемирия и, тем более, всеобъемлющего мирного соглашения, может только тот, кто эту [спецоперацию] дал команду начать. Лично Владимир Путин. А Сергей Лавров тут пустое место, передатчик без права голоса», — пишет политолог Иван Преображенский.
- «Дальнейшая [«спецоперация»] с Украиной военно-технически еще возможна для Кремля, но с каждым новым днем гуманитарные, экономические и политические издержки этой [«спецоперации»] будут возрастать для России в геометрической прогрессии. И перспективы добровольного ухода зачинателя этой, неслыханной в XXI веке кровавой авантюры, будут замещаться всё более страшными сценариями, осуществления которых, видит Бог, не хотелось бы», — комментирует историк Андрей Зубов.
- Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности в Украине. Изымать ее будут «без какой-либо компенсации».
- МИД заявил о прекращении участия России в Совете Европы. В министерстве объяснили это тем, что Евросоюз и НАТО «злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров СЕ». «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — отметили в МИД РФ. 25 февраля Совет Европы приостановил членство России в организации. Причиной стал ввод российских войск в Украину.
- «Для выхода из Совета Европы нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. После принятия его Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписанием президентом денонсация вступает в силу. Согласно Уставу Совета Европы в таком случае государство перестает быть его членом с 1 января следующего года. Ранее из Совета Европы с момента его основания уже выходило одно государство — Греция в 1969 году. Последовательность была аналогичная: Комитет министров Совета Европы приостановил ее членство из-за захвата власти режимом “черных полковников”. Причина — диктатура и уничтожение всех демократических институтов. Затем Греция вышла из Совета Европы. А через 5 лет, в 1974 году, вернулась, повторно ратифицировав все конвенции после падения режима», — объясняет юрист Павел Чиков.
- «Можно заявить, что “социально-исторический контекст” изменился и на этом основании признать смертную казнь законной. Обществу можно объяснить, что она будет распространяться на особо одиозных преступников типа террористов или маньяков. Однако отечественный опыт показывает, что в случае наличия смертной казни у государства есть соблазн максимально расширить ее применение вплоть до валютчиков, как это было при Хрущеве в тогдашнем “социально-историческом контексте”», — предупреждает политтехнолог Алексей Макаркин.
- «В целом, истерика МИДа — не более чем жалкая попытка обставить ситуацию так, что, мол, “сам ушёл”. Совершенно очевидно, что расставание с Россией Совета Европы уже было решённым вопросом», — сообщает правозащитный центр «Мемориал»* со ссылкой на своих юристов.
Экономика/санкции
- Медведев анонсировал национализацию уходящих из России компаний. На базе оставленных производств будут создаваться новые, заявил замглавы Совбеза. Дмитрий Медведев назвал основной задачей «не допустить, чтобы люди остались на улице». По этой причине на основе производств, которые оставили иностранные инвесторы, будут создавать новые. Экс-премьер считает такой подход объективным.
- «Надо понимать, что в ст. 235 ГК сейчас написано, что национализация возможна в рамках закона о национализации, который должен быть разработан и принят. Такого закона нет. Поэтому для того, чтобы провести процедуру, которую называют национализацией, надо провести эту работу. Сейчас ни времени, ни сил для того, чтобы сделать ее качественно, кажется, нет. Во-вторых, по ГК национализация это вовсе не безвозмездное обращение в доход государства некоторых активов. За них должно быть дано рыночное возмещение их стоимость. И убытки тоже возмещать надо. Неужели у бюджета есть деньги на это?!» — рассуждает экономист Илья Гращенков.
- «Рабочие места – это серьезно, кто бы спорил. Но зачем собственность забирать? Я понимаю, что мир стал черно-белый. Но ведь завтра жизнь не заканчивается. Зачем отрезать компаниям путь назад? Да и ответить буржуинам есть чем. Сотни российских компаний интегрированы в мировую экономику. Есть трубопроводы. Есть огромное количество корпоративной собственности за рубежом», — предупреждает профессор ВШЭ Евгений Коган.
- Правительство предложило вводить внешнее управление в ушедших из РФ иностранных компаниях. Это коснется бизнеса, в котором более 25% принадлежит гражданам «недружественных государств». Утверждается, что собственник организации сможет отказаться от внешнего управления, если возобновит деятельность в России или продаст свою долю.
- Правительство РФ составило список запрещенных к вывозу иностранных товаров. Ограничения введены до конца текущего года и не распространяются на экспорт в государства ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. В перечень вошли цистерны, газогенераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Всего в списке более 200 наименований.
- Китай не будет поставлять авиазапчасти в Россию. Авиаперевозчики будут искать возможность импорта из других стран, например, Турции или Индии. Сообщается, что авиакомпания «Уральские авиалинии» на фоне происходящего в отрасли сможет проработать максимум два месяца, а потом будет вынуждена прекратить полеты.
- Россия намерена удерживать западные самолеты и платить за них в рублях. Любой возврат судна и двигателя иностранному лизингодателю должен быть одобрен правкомиссией по импортозамещению, следует из документа, подготовленного Минтрансом. Он распространяется на все договоры, заключенные до 24 февраля 2022 года.
- Британия вводит санкции против российских олигархов. Это Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Александр Лебедев. Их активы в стране заморозят и запретят въезд. Ранее Абрамович объявил, что продаст свой футбольный клуб «Челси». Санкции фактически запрещают это.
- Недельная инфляция в России достигла максимальных отметок с 1998 года. В период с 26 февраля по 4 марта показатель составил 2,22%. годовая инфляция превысила 10%, впервые с января 2016-го. Рост цен обусловлен беспрецедентными санкциями, под которые попала РФ в связи с вводом войск в Украину.
- «Экономика гораздо более инерционна, чем мы думаем. И рост цен – процесс заразительный и продолжительный. Очевидно, инфляция у нас будет и 15%, и выше. Насколько выше? Зависит от массы факторов: от геополитики, от того, насколько активно будет происходить “заражение” инфляцией между отраслями, от раскручивания инфляционной спирали и т.д.», — прогнозирует Евгений Коган.
Репрессии
- Госдума ограничит независимое наблюдение за выборами. В нижнюю палату внесены поправки ко второму чтению законопроекта о дистанционном электронном голосовании. Изменения ограничивают возможность независимого контроля над избирательным процессом. Так, поправки предполагают упразднение института членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса за исключением ЦИК и комиссий субъектов федерации. Также документ серьёзно усложняет участие в выборах для так называемых «иностранных агентов» и лиц, признанных связанными с ними.
- Госдума одобрила создание единого реестра «иноагентов». Минюст создаст перечень лиц, в который войдут сотрудники признанных «иностранными агентами» СМИ и НКО.
- «Паника вокруг реестра физлиц-иноагентов запоздала. Законодательством он предусмотрен больше года, просто там пока нет ни одного человека. Понятие лица, аффилированного с иностранным агентом, тоже в законодательстве не первый день, раньше применялось оно только к электоральным правоотношениям. Пока реестра не было, избирательные комиссии могли клеймить кандидатов произвольно. Теперь все эти люди будут в одном, пока пустом, реестре, на физлиц будет распространяться обязанность маркировать все материалы, связанные со своей деятельностью, сдавать отчетность, они не могут претендовать на должности государственной и муниципальной службы. Полагаю, реестр в части физлиц таки откроют и начнут вносить туда всех, кто пишет правду про [«спецоперацию»], — объясняет юрист Анастасия Буракова.
- Полиция и СК начали проверки сообщений об издевательствах над задержанными на акциях 6 марта. Людей избивали в ОВД «Братеево». «Проводятся одновременно три параллельные проверки. Проверку проводит ГУВД Москвы, Следственный комитет и сам отдел. Мы общались с теми, кто проводит проверку от отдела», — сообщил член Совета по правам человека Андрей Бабушкин. Он предоположил, что «речь идет о непрофессиональных действиях кого-то из участковых». Ранее в сети появилась аудиозапись, как полицейские из московского ОВД «Братеево» избивают активистку Александру Калужских и угрожают ей.
- Мосгорсуд назвал число арестованных за акции против ввода войск в Украину. С 24 февраля административному аресту подвергнуто 228 человек, оштрафовано — 1 114. Всего в столичные суды поступило 4 355 материалов против участников несанкционированных акций, из которых рассмотрено 1 340. Отмечается также, что «преимущественно протоколы составлены в отношении молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет».
- В Белоруссии признали экстремистскими материалы DW и фильмы Дудя. Также в списке оказался логотип DW. Сайт Deutsche Welle в республике заблокировали еще прошлой осенью. Также в перечень вошли фильмы российского журналиста Юрия Дудя. Это интервью белорусского комика Славы Комиссаренко, лента о о Telegram-канале NEXTA и интервью с белорусами, покинувшими страну из-за угрозы преследования.
*«Мемориал» включен Минюстом в реестр «иностранных агентов»