Полиция и СК начали проверки сообщений об издевательствах над задержанными на акциях 6 марта

Главное управление МВД по Москве и Следственный комитет начали служебные проверки после сообщений об избиении в ОВД «Братеево» задержанных на акции протеста 6 марта.

«Проводятся одновременно три параллельные проверки. Проверку проводит ГУВД Москвы, Следственный комитет и сам отдел. Мы общались с теми, кто проводит проверку от отдела», — сообщил «Интерфаксу» член Совета по правам человека Андрей Бабушкин.

По его словам, отдел полиции «в целом производит неплохое впечатление», однако работа участковых «является очень проблемной». Бабушкин подчеркнул, что именно участковые входили в группу, которая общалась с задержанными на акции.

«Пока что кто именно все это дело озвучивал, неизвестно <…> Я думаю, что, скорее всего, речь идет о непрофессиональных действиях кого-то из участковых», — добавил член СПЧ.

6 марта в России прошли акции против ввода войск в Украину. Было задержано около 4,5 тыс. человек. В тот же день в сети появилась аудиозапись, как полицейские из московского ОВД «Братеево» избивают активистку Александру Калужских и угрожают ей.