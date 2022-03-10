Китай не будет поставлять авиазапчасти в Россию

Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщил глава управления Росавиации Валерий Кудинов.

СМИ пишут, что авиаперевозчики России будут искать возможность поставки запчастей из других стран, например, Турции или Индии.

Ранее стало известно о проекте Минтранса, который позволяет возвращать лизинговые иностранные самолеты только после одобрения правительственной комиссии, а в случае ее отказа продолжать пользоваться ими, оплачивая контракт в рублях. В рамках санкций США и ЕС лизингодатели должны к концу марта прекратить отношения с российскими перевозчиками, что по факту означает отзыв самолетов.

Также сообщается, что авиакомпания «Уральские авиалинии» на фоне происходящего в отрасли сможет проработать максимум два месяца, а потом вынуждена будет прекратить полеты. Рейсы из-за нехватки запчастей уже остановила грузовая компания «Атран», там сокращают персонал. Помимо этого, московский аэропорт «Шереметьево» принял решение временно закрыть терминал D.