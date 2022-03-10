Британия вводит санкции против российских олигархов

Великобритания ввела санкции против семерых российских миллиардеров. Их активы в этой стране замораживают, въезд в нее фигурантам списка запрещен.

Санкции вводятся в отношении Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Александра Лебедева.

Ранее Абрамович объявил о том, что продаст свой футбольный клуб «Челси». Санкции фактически запрещают это сделать. Также бизнесмен заявлял, что направит деньги от продажи жертвам «специальной операции» в Украине.

Фото: Reuters