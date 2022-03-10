Россия намерена удерживать западные самолеты и платить за них в рублях

Правительство России готовится насильно удержать часть иностранных пассажирских лайнеров. Как пишет «Коммерсантъ», Минтранс подготовил документ, согласно которому любой возврат судна и двигателя иностранному лизингодателю должен быть одобрен правкомиссией по импортозамещению. На случай отказа в возврате авиакомпаниям предложено пользоваться техникой до окончания срока лизингового контракта, оплачивая его рублями (сейчас все платежи проходят в долларах и евро). Документ распространяется на все договоры, заключенные до 24 февраля 2022 года.

Санкции США и ЕС против РФ требуют от лизингодателей к 28 марта прекратить отношения с российскими авиакомпаниями, что на практике означает отзыв самолетов.

В Минтрансе не комментировали эту информацию. Источник издания в ведомстве подчеркнул, что упомянутый документ — лишь «одна из возможных разработок дальнейших действий».