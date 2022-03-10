Коридоры откроем, а об экономике «сами позаботимся»

В турецкой Анталье завершились переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Они продлились менее двух часов.

По итогам встречи глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что речь на переговорах шла о гуманитарных вопросах. Основными его задачами в Анталье были организация коридора из Мариуполя и 24-часовое перемирие. Прогресса по перемирию, по словам Кулебы, нет. Глава украинского МИД назвал переговоры с Лавровым тяжелыми и отметил, что стороны не договорились о прекращении огня. «Остановку огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдается. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии», — сказал Дмитрий Кулеба.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на брифинге, что стороны оставили в силе инициативу о ежедневном открытии гуманитарных коридоров для мирного населения Украины. «Спецоперация», по его словам, продолжается «по плану». В то же время, Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на другие страны. «Мы и на Украину не нападали», — заявил глава российского МИД, отметив, что наступила угрожающая для РФ ситуация. Также российский министр заявил, что «разбомбленный родильный дом» в Украине «захвачен батальонами «Азов и прочими радикалами», «из Украины делают анти-Россию», и упомянул переносные ЗРК в Украине, сказав, что Евросоюз не может ответить, как они будут контролироваться впоследствии.

Лавров также сказал, что вскоре Украина даст ответ на российские предложения. По словам Кулебы, российская сторона предложила провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности. Помимо этого, Сергей Лавров заявил, что Россия хочет вести диалог на площадке в Белоруссии и «не отделываться формальными бумагами». Что касается встречи РФ и Украины на президентском уровне, по словам Лаврова, Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но надо провести «подготовительную работу по белорусскому треку».



