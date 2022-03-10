Госдума ограничит независимое наблюдение за выборами

Изменения ограничивают возможность независимого контроля над избирательным процессом, обратил внимание эксперт по избирательному праву Станислав Рачинский. Текст проекта опубликован на сайте Госдумы.

Так, поправки предполагают упразднение института членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса за исключением ЦИК и комиссий субъектов федерации. Членами комиссий с правом совещательного голоса могли стать, в том числе, представители оппозиционных кандидатов и партий; зачастую они предотвращали фальсификации и другие нарушения.

Помимо этого законопроект снимает ограничение на максимальное число избирателей на участке в 3 тысячи человек, что упрощает перенос выборов на другие даты, не предусмотренные законодательством.

Также документ серьёзно усложняет участие в выборах для так называемых «иностранных агентов» и лиц, признанных связанными с ними, отмечает «Радио Свобода»*.

Фото: Comnews.ru

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»