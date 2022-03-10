Госдума одобрила создание единого реестра «иноагентов»



Ведомство создаст перечень лиц, в который войдут сотрудники признанных «иностранными агентами» СМИ и НКО. В реестр могут войти и те, кто получал деньги от иностранных организаций и занимался политикой.





Инициаторами поправок выступили депутаты от «Единой России» Дмитрий Ламейкин и Леонид Ивлев. Поправки добавили ко второму чтению законопроекта об электронном голосовании на выборах.







В России «иноагентами» признано около 400 организаций и физлиц. Физические лица, признанные «СМИ — иностранными агентами», включают в тот же реестр, что и организации с таким статусом.