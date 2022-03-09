В России сформируют единый реестр физлиц-«иноагентов»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в «закон Димы Яковлева». Они предполагают создание единого реестра физических лиц, объявленных «иностранными агентами», «СМИ — иностранными агентами», а также связанных с «иностранными агентами», передает «Интерфакс».

Поясняется, что речь идет, в том числе, о сотрудниках и членах организаций, объявленных «иноагентами», учредителях, руководителях и сотрудниках зарубежных СМИ, «выполняющих функции иностранного агента».

Сейчас Минюст не ведет икаких реестров аффилированных с «иноагентами» физлиц, уточняет «Медуза»*.

В России «иноагентами» признано около 400 организаций и физлиц. Физические лица, признанные «СМИ — иностранными агентами», включают в тот же реестр, что и организации с таким статусом. Также Минюст должен вести отдельный реестр физлиц-«иноагентов», но сейчас нет данных о людях с таким статусом.

Фото: «Радио Свобода»*

*«Медуза», «Радио Свобода» включены Минюстом России в реестр иностранных агентов