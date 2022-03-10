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Медведев анонсировал национализацию уходящих из России компаний

10.03.2022

На базе оставленных производств будут создаваться новые

Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Медведев назвал основной задачей "не допустить, чтобы люди остались на улице". По этой причине на основе производств, которые оставили иностранные инвесторы, будут создаваться новые. Медведев подчеркнул, что такой подход "объективный". Медведев напомнил, что Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом. Он также говорил о необходимости симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их национализацию.

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