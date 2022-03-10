МИД заявил о прекращении участия России в Совете Европы

«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», — говорится в заявлении МИД России.

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — отметили в министерстве.

Выход из Совета Европы никак не повлияет на россиян, заявил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

25 февраля Совет Европы приостановил членство России в организации. Причиной стал ввод российских войск в Украину.

«Неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — отреагировал тогда зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: pravda.com.ua