Медведев назвал возврат смертной казни хорошей возможностью

«Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Накануне Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации. Причиной стали боевые действия против Украины, начатые по приказу Владимира Путина.

Если Россия перестанет быть членом Совета Европы, это перекроет ее гражданам доступ к ЕСПЧ, а власти смогут вернуть смертную казнь.

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