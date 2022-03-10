Мосгорсуд назвал число арестованных за акции против ввода войск в Украину

Такие данные за период с 24 февраля приводит «Интерфакс» со ссылкой на Мосгорсуд. Всего в столичные суды поступило 4 355 материалов против участников несанкционированных акций, из которых рассмотрено 1 340.

Отмечается также, что «преимущественно протоколы составлены в отношении молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет, большинство правонарушителей являются иногородними».

Акции против ввода российских войск в Украину продолжаются в РФ с самого начала «спецоперации». По подсчетам «ОВД-Инфо»*, в стране было задержано почти 14 тысяч человек.

*«ОВД-Инфо» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»