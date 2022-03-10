Правительство РФ составило список запрещенных к вывозу иностранных товаров

Правительство России составило список товаров иностранного производства, запрещенных к вывозу. Как сообщает пресс-служба кабмина, в перечень вошли цистерны, газогенераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания. Всего в списке более 200 наименований. Это технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Итоговый документ пока не опубликован.

РБК со ссылкой на проект постановления, подготовленного Минэкономразвития, уточняет, что в перечень иностранных товаров, временно запрещаемых к вывозу, также вошли тепловыделяющие элементы, некоторая фармацевтическая продукция, ускорители реакций и катализаторы, бочки и бочонки, резервуары, бурильные трубы, алмазные стеклорезы, рабочие инструменты для станков, ножи и режущие лезвия для машин, паровые котлы, газогенераторы.

При этом на товары российского происхождения, подтвержденные соответствующим сертификатом, мера не распространяется.