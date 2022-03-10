Правительство предложило вводить внешнее управление в ушедших из РФ иностранных компаниях

Правительственная комиссия одобрила «первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок», сообщается в Telegram-канале «Единой России». В Госдуму внесут законопроект, который позволяет по решению суда вводить внешнее управление в иностранных компаниях в случае прекращения их деятельности, если более 25% этих компаний принадлежит гражданам «недружественных государств».

Утверждается, что собственник организации сможет отказаться от внешнего управления, если возобновит деятельность в России или продаст свою долю.

«Если этого не происходит, суд на 3 месяца назначает временную администрацию, после — акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации», — поясняет «ЕР».

В правящей партии уверены, что это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.