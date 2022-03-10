В Белоруссии признали экстремистскими материалы DW и фильмы Дудя

Суд Центрального района Минска признал «экстремистскими» материалы информационной сети Deutsche Welle, а также логотип DW, Telegram-канал и чат «DW Беларусь». Сайт DW в республике заблокировали в октябре 2021 года. В начале марта 2022 года он попал в список заблокированных и в России.

Этот же суд внес в список «экстремистских» три видео с YouTube-канала «вДудь» журналиста Юрия Дудя. В сообщении канала «ГУБОП» говорится, что это ролики «Комиссаренко…», «Как жить…» и «…главное медиа». Речь идет об интервью белорусского комика Славы Комиссаренко, фильме о Telegram-канале NEXTA и интервью с белорусами, покинувшими свою страну из-за угрозы преследования.

Всего в Белоруссии официально признаны экстремистскими около 300 ресурсов.