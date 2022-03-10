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Недельная инфляция в России достигла максимальных отметок с 1998 года

10.03.2022

В период с 26 февраля по 4 марта показатель составил 2,22%

Рост цен обусловлен беспрецедентными санкциями, под которые попала РФ в связи с вводом войск в Украину.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата, годовая инфляция на 4 марта превысила 10%, впервые с января 2016-го.

Цены на новые легковые автомобили выросли за неделю на 17,1%, телевизоры подорожали на 15%, смартфоны — на 9,6%. Продовольственные товары взлетели в цене более чем на 10%.

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале ввода войск в Украину. Вскоре многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. Список пополняется ежедневно.

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