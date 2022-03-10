Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

Как сообщает Верховная рада в своем Telegram-канале, собственность буду тизымать «без какой-либо компенсации ее стоимости».

Впервые идею конфискации российского имущества высказал спикер Рады Руслан Стефанчук 28 февраля, напоминает РБК. епутат от партии «Голос» Юлия Клименко уточняла тогда, что речь идет о собственности российских юрлиц.

Законопроект внесли в украинский парламент 2 марта, на следующий день Рада одобрила его единогласно.

Фото: cit.ua