Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 14 февраля

Главное
- Лавров на встрече с Путиным выступил за продолжение переговоров с США и НАТО по безопасности. Глава МИД заявил президенту РФ, что тщательно изучил ответы Вашингтона и альянса, и они не удовлетворяют Москву. Россия будет добиваться конкретной реакции от каждой страны на национальном уровне, пообещал Сергей Лавров. Владимир Путин спросил, есть ли шанс договориться по вопросам безопасности.глава МИД ответил, что шанс есть всегда. Путин также провел встречу с Сергеем Шойгу. Министр обороны доложил о ходе военных учений. По его словам, часть маневров завершится в ближайшее время, точные сроки он не назвал.
- Украина созывает встречу с РФ и всеми странами Венского документа ОБСЕ. Она должна состояться в ближайшее время для обсуждения ситуации на границе Украины с Россией. Как заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, если Москва «серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на просторе ОБСЕ», то «должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников».
- «Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — заявил Кулеба.
- Зеленский пригласил Байдена в Украину в ближайшие дни. «Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — заявил украинский президент американскому коллеге. Сообщается, что положительного ответа от Джо Байдена не последовало.
- Украинские бизнесмены и олигархи начали массово покидать страну. За день из Киева вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов. Сообщается, что такого не было шесть лет. По данным прессы, Украину покинули предприниматели из списка украинского Forbes. Их представители называют разные предлоги и утверждают, что поездки были запланированы задолго до обострения ситуации.
- Министры финансов стран G7 предупредили РФ о «санкциях с масштабными последствиями». «Продолжающееся наращивание российской военной мощи у границ Украины вызывает серьезную обеспокоенность. Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно для поддержки экономики Украины», — говорится в заявлении глав финансовых ведомств организации. В тексте отмечается, что в случае агрессии России G7 будет действовать скоординировано, а экономические и финансовые санкции «будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики».
- «России и российской экономике реально плохо от санкций и контрсанкций — они снижают уровень жизни россиян и серьёзно замедляют экономическое развитие. <…> Представьте, что вам снизили зарплату на 5%. Конечно, никто от этого не умрёт, даже в другую социальную группу вы от этого не упадёте. Тем не менее, смешно говорить, что вам от этого стало лучше или что вас это вообще не касается. Когда говорят про супер-жесткие санкции (например, в случае нападения на Украину), это как снижение зарплаты, ну, скажем, на 20 или 30%. Тоже, конечно, не убьет, но жить станет определенно хуже», — поясняет экономист Константин Сонин.
- «По обе линии фронта, и прежде всего в России, люди абсолютно уверены, что ничего не будет, и Путин блефует. В России поддержка вторжения по всем признакам — околоноля. Есть, конечно, "ветераны Донбасса" и прочие "ветераны ВДВ", которые всегда за. Но их численно и публично мизерное количество. <…> То есть молчаливый консенсус общества настолько против войны, что любая попытка Путина его нарушить кажется невероятной, а нынешняя напряженность объясняется затянувшейся игрой с Западом, а не реальными намерениями», — считает социолог Николай Митрохин.
- Европейские банки опасаются проблем с работой SWIFT из-за кризиса вокруг Украины. Такую угрозу называют «атомной бомбой» для финансовых учреждений, поскольку сбои в работе международной системы платежей помешали бы погашению долгов. В третьем квартале 2021 года у финансовых учреждений Италии и Франции были непогашенные обязательства со стороны России на 25 млрд долларов к каждому. В случае санкций эти долги могут остаться непокрытыми.
- «Санкции будут вводить за что-то, а непонятно, будет это что-то или нет. Если и будет, мы понимаем, что Запад сам не знает, отключат от SWIFT или не отключат. Банки — существа консервативные. У них есть понятие риск-менеджмента, и в тот момент, когда возникают какие-то непонятные риски, им проще закрывать лимиты на что-то, блокировать какие-то действия, операции, просто чтобы убрать риски. Когда возникают такие ситуации, мы можем столкнуться с тем, что ничего не произошло, но банки из-за боязни, риск-менеджмента могут закрыть что-то для российских банков, просто во избежание. Отключение России от SWIFT стало бы катастрофой для всего мира, именно потому, что все тесно взаимосвязано. Тут есть нюанс: это было бы ударом по всему миру, но весь мир это как бы отрезал бы. У вас есть опухоль, вы ее отрезали, вам больно, вы переболели и пошли жить», — заявил The New Times профессор ВШЭ Евгений Коган.
- Европа сегодня ближе всего к войне за последние 70 лет, уверен замминистра обороны Британии. «130 тыс. российских военнослужащих находятся у границ Украины, еще тысячи на морских судах в Черном и Азовском морях. Опасаюсь, что простая попытка демонстрации для того, чтобы добиться своего по дипломатической части, не требовала бы такой логистики, топлива, медицинской подготовки и прочих подобных вещей. То, что мы видим, заслуживает мыслей о вторжении», — заявил Джеймс Хиппи.
- «Почему же не свернуть учения, спросит наивный либерал. А как свернуть? Бюджет выделен, план одобрен, только РЖД сколько выплачено за аренду подвижного состава (вот у кого будет выручка по году). Выделенный бюджет надо освоить, топливо сжечь, боеприпасы отстрелять, продовольствие солдатам скормить. Сколько секретных госконтрактов надо исполнить, дело же серьёзное. И точно в срок. Сколько усадеб на Рублевке ждет. Вот освоят бюджет, завершат учения, возьмут шинели, пойдут домой», — пишет правозащитник Алексей Федяров.
- «Самоутверждение для авторитарных лидеров ценно не возможностью чего-то достичь. Оно ценно само по себе как процесс, как демонстрация своего превосходства над другими. Поэтому точки в этом процессе не будет, он продолжится, пока жива авторитарная система. <…> Сегодня остановить агрессора может только реальная угроза эффективного военного ответа. Он совсем не так фантастичен, как это думают квасные российские патриоты, привыкшие считать Украину слабым и наспех сколоченным недогосударством. Украинская армия сегодня совсем не такая, как в 2014 году, а главное — к оружию прилагается сознание правоты и ненависть к поработителям», — отмечает журналист Александр Подрабинек.
- Запад неправильно понимает Украину и помогает этим Путину. Как пишет Politico, миру пора начать рассматривать ее как отдельную от России и немаленькую страну. Отмечает, что на Западе люди считают Украину небольшим «бликом на радаре», который появляется в новостных сюжетах раз в десятилетие, территорией ненасытных олигархов и коррумпированных враждующих друг с другом политиков. Между тем, отмечают авторы статьи, Украина — это и распад СССР в 1991 году, и «оранжевая революция» в 2004-м, и аннексия Крыма в 2014-м, а теперь — угроза стабильности мира со стороны Владимира Путина.
В России
- В Кремле рассказали о доработке внешнеполитической концепции России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это будет сделано с учётом обстановки в мире. «Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учётом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — заявил спикер Кремля.
- Минкульт на фоне критики приостановил обсуждение проекта о традиционных ценностях. В нем говорилось об угрозах от «культа эгоизма, вседозволенности, безнравственности». Против принятия документа выступили более 30 российских режиссеров и продюсеров, в том числе художественные руководители Большого театра, «Сатирикона», «Современника», МХТ им. Чехова. «Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков», — пояснили в министерстве.
- «Адекватные поступки отечественные власти совершают не так уж часто и тем ценнее те немногие случаи, когда это всё-таки случается. Вот, например, Минкульт прислушался к голосу возмущённой общественности и приостановил обсуждение проекта придуманного им ранее президентского указа о традиционных ценностях. Это там, где про приоритет духовного над материальным и прочую патриотическую чепуху говорилось, если забыли», — отмечает политолог Аббас Галлямов.
- Депутаты от ЕР предложили направить в МИД проект обращения о признании ЛНР и ДНР. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента Госдумы. Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты от КПРФ. Обращение единороссов отличается тем, что предусматривает для начала консультации с МИД и составлено для ускорения процедуры.
- «А тем временем Украине может быть предложено существенное смягчение (корректировка в пользу Киева) Минских соглашений в обмен на отказ на вступление страны в НАТО до 2040. Смотрим, следим», — отметил политолог Станислав Белковский.
- «Наступили опять аккуратно на горло фракции КПРФ. <…> Видимо, Д.Козак — человек ответственный, решительный — когда увидел в газете сообщение об этой инициативе фракции КПРФ, позвонил прямо Володину и сказал: "Слава! Где совесть у людей?! Я из последних сил спасаю минский формат от бандерофашистов, а вы там прямо ножом мне по сухожилию...". Так что отъехало рассмотрение вопроса о "присоединении" на неопределенный срок», — уверен политолог Александр Морозов.
Спорт как политика
- CAS разрешил фигуристке Валиевой продолжить выступление на Играх в Пекине. Выездная панель Спортивного арбитражного суда подтвердила решение РУСАДА снять временное отстранение с 15-летней российской спортсменки. Таким образом CAS оставил без удовлетворения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU), а Камила Валиева сможет принять участие в личных соревнованиях, которые стартуют 15 февраля. Она заявлена на короткую программу под 26-м номером. МОК уже пообещал не проводить церемонию награждения, если Валиева завоюет призовое место.
- «Надо переосмыслить понятие патриотизма, который пропаганда превратила в крикливое шоу в исполнении Дмитрия Губерниева, и наполнить его новым, гражданским содержанием. Потому что олимпийские победы — это не собственность Кремля и федеральных телеканалов, а наше общее достояние, res publica», — считает профессор Свободного университета Сергей Медведев.
- «В Уголовном кодексе России есть отличная статья 230.1 “Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте”. Введена в 2016 году после первых крупных допинг-скандалов. Она небольшой тяжести, но группой лиц по предварительному сговору можно получить до 1 года лишения свободы», — отмечает юрист Павел Чиков.
Репрессии
- Юлия Навальная потребовала допустить ее на выездное заседание суда по новому делу против мужа. Слушание пройдет 15 февраля в ИК-2, где оппозиционный политик отбывает наказание по делу «Ив Роше». «Это беззаконное и бессовестное судилище, и то, как оно организовано, лучше всего доказывает, что мой муж — честный человек. А держат его в тюрьме, потому что он эту власть не боится. Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете. Суд открытый, я — жена Алексея, у нас двое детей, мы больше 20 лет вместе. Я имею все основания присутствовать в зале и смотреть в лицо этому вашему “суду”», — заявила Юлия Навальная.
- «Суд в колонии открытым быть не может. Суд закрытый перестает быть судом. <…> Формально его процесс будет считаться открытым. Но открытый судебный процесс в режимном объекте — это оксюморон и насмешка над самой идеей правосудия», — подчеркнул адвокат Михаил Беньяш.
- «16 февраля у Юли и Алексея было запланировано длительное свидание. Эти мрази специально назначили суд на 15 февраля, чтобы его сорвать», — написал политик Владимир Милов.
- В Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против главного редактора «Медиазоны»*. Депутат от «Справедливой России — За правду» Олег Нилов оказался недоволен постом Сергея Смирнова* в Twitter. Журналист ретвитнул пост другого пользователя, в котором говорилось, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе должна «уйти из спорта». Смирнов* написал к этому одну фразу: «Почему надо запретить фигурное катание». «Это как раз и есть работа этого иноагента. Смирнов* — иноагент-провокатор, он вредитель, как у нас в народе говорят, подонок, который заслуживает за эти нападки [на фигуристку Камилу Валиеву и тренера Этери Тутберидзе] уголовной статьи. Это не просто пометочка должна быть. <…> Чтобы подонок понес ответственность. Не просто шалость на иностранные деньги, а тюрьма должна быть за это», — заявил Нилов на заседании рабочей группы по созданию позитивного контента в Интернете.
- «Я бы обратил внимание, что заявление сделано утром в понедельник. И, кажется, кто-то провел выходные слишком активно. Мне трудно сказать, что находится внутри головы так называемого депутата, но, кажется, это к врачу. С одной стороны, я действительно порекомендовал ему пить таблетки, а с другой, это надо делать все же после осмотра специалиста. Не знаю, в чем тут причина, правда не понимаю. Наверное, шутка про запрет фигурного катания запустила какие-то механизмы в районе головы депутата», — заявил Сергей Смирнов* в комментарии The New Times.
- Минюст объяснил внесение Ивана Павлова в реестр «иностранных агентов». «Мне вменяется, что я публиковал в соцсетях материалы СМИ о моих подзащитных и даже — о ужас! — участвовал в создании таких материалов, отвечая на вопросы журналистов», — сообщил юрист. В от Минюста также упоминаются денежные переводы от иностранных лиц. По словам Павлова*, речь идет о доходах от его профессиональной деятельности (адвокатской, не политической).
*Сергей Смирнов, «Медиазона», Иван Павлов включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»