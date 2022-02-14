Депутаты от ЕР предложили направить в МИД проект обращения о признании ЛНР и ДНР

Депутаты от «Единой России» Виктор Водолацкий и Артем Туров внесли в Госдуму проект обращения нижней палаты к президенту РФ о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента Госдумы.

Ранее с аналогичной инициативой выступили депутаты от КПРФ. Обращение единороссов отличается тем, что предусматривает для начала консультации с МИД.

Коммунисты просили признать самопровозглашенные республики «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», а также рассмотреть «вопрос о скорейшем проведении переговоров» с главами ЛНР и ДНР «в целях создания правовой основы», которая обеспечила бы все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

«Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик», — заявили тогда в КПРФ.

РИА Новости со ссылкой на источник в думском комитете по СНГ пишет, что завтра, 15 февраля, на Совет Госдумы отправят оба проекта о признании ЛНР и ДНР: в адрес президента и МИД. Сообщается, что это планируется сделать для ускорения процедуры.