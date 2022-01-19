В Госдуму внесен проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Парламентарии просят признать самопровозглашенные республики «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», а также рассмотреть «вопрос о скорейшем проведении переговоров» с главами ЛНР и ДНР «в целях создания правовой основы», которая обеспечила бы все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

«Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик», — пишут депутаты.

Авторы обращения также попросили спикера Госдумы Вячеслава Володина включить документ в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года, уточняет «Коммерсантъ».