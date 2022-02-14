В Госдуме потребовали возбудить уголовное дело против главного редактора «Медиазоны»*

Недовольство парламентария, как пишет Znak.com, вызвал пост Сергея Смирнова* в Twitter. 13 февраля журналист ретвитнул пост пользователя «Встала и пошла», в котором говорилось, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе должна «уйти из спорта». Смирнов* написал к этому одну фразу: «Почему надо запретить фигурное катание».

«Это как раз и есть работа этого иноагента. Смирнов* — иноагент-провокатор, он вредитель, как у нас в народе говорят, подонок, который заслуживает за эти нападки [на фигуристку Камилу Валиеву и тренера Этери Тутберидзе] уголовной статьи. Это не просто пометочка должна быть. <…> Чтобы подонок понес ответственность. Не просто шалость на иностранные деньги, а тюрьма должна быть за это», — цитирует Znak.com Нилова на заседании рабочей группы по созданию позитивного контента в Интернете.

Депутат пообещал, что как только выйдет с заседания, сразу обратится в прокуратуру и СКР.

«Я думаю, что [Олегу Нилову] стоит почаще пить таблетки. Рекомендую еще к врачу почаще обращаться. Все-таки какая-то большая проблема [у депутата]. Что тут сделаешь? Смешно», — ответил на это Смирнов*.

Ранее в сети развернулась кампания против Тутберидзе из-за допинг-теста Валиевой, в котором было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

*«Медиазона» и Сергей Смирнов включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Telegram-канал Сергея Смирнова