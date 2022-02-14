Минкульт на фоне критики приостановил обсуждение проекта о традиционных ценностях

Минкультуры приостановило обсуждение проекта указа президента по «сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В нем говорилось об угрозах от «культа эгоизма, вседозволенности, безнравственности». Против принятия документа выступили более 30 российских режиссеров и продюсеров, в том числе художественные руководители Большого театра, «Сатирикона», «Современника», МХТ им. Чехова.

«Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков», — цитирует пояснение РБК.

В министерстве отметили, что в ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, за документ проголосовало 100 760 пользователей, против — 78 928. Там уточнили, что проект прошел обсуждения на двух площадках, включая Общественную палату России, с участием семи комиссий ОП и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей.

«Вместе с тем в обществе, в профессиональной среде прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов», — считают в министерстве.

Проект указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению ‎и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», разработанный Минкультом, был опубликован для общественного обсуждения в декабре 2021 года. В пояснительной записке к нему говорится, что документ разработан в соответствии со Стратегией национальной безопасности, утвержденной указом президента летом 2021-го.

К числу традиционных ценностей Минкульт относит:

сохранение и укрепление системы традиционных ценностей и сохранение исторической памяти;

необходимость обеспечить «моральное лидерство» России в международных отношениях как хранителя традиционных общечеловеческих ценностей;

поддержку религиозных организаций традиционных конфессий;

сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, в том числе защиту института брака «как союза мужчины и женщины»;

защиту русского языка, в том числе от нецензурной лексики;

защиту россиян от внешнего информационно-психологического воздействия;

противодействие распространению деструктивной идеологии.

В противном случае, считают авторы документа, в РФ может распространиться чуждый гражданам «культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности», отрицание «идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда и позитивного вклада России».

Проект раскритиковал глава Союза театральных деятелей России, народный артист РСФСР и лауреат госпремий Александр Калягин.

«Ни с того ни с сего нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами <...> прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) невозможна без установления дополнительного контроля. <...>. Все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно. А как же тогда будет развиваться культура? А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря цензуре (запрещенная, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?» — заявил он от лица коллег по театральной деятельности.

Аналогичную точку зрения высказали руководители российских театров. В открытом письме они отметили, что проект «не может положительно повлиять на общество и граждан» и его принятие «никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине». Подписи под письмом поставили гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук «Современника» Виктор Рыжаков, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, худрук «Сатирикона» Константин Райкин, главный режиссер Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и другие.

Фото: Минкульт РФ