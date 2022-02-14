Министры финансов стран G7 предупредили РФ о «санкциях с масштабными последствиями»

«Продолжающееся наращивание российской военной мощи у границ Украины вызывает серьезную обеспокоенность. Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность действовать быстро и решительно для поддержки экономики Украины», — говорится в заявлении глав финансовых ведомств организации.

В тексте отмечается, что в случае агрессии России G7 будет действовать скоординировано, а экономические и финансовые санкции «будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики».

В «Большую семерку» входят США, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Япония, Италия. Ранее организация называлась «Большой восьмеркой», но в 2014 году, после референдума о присоединении Крыма, Россию перестали приглашать.

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