Минюст объяснил внесение адвоката Павлова в реестр «иностранных агентов»

Министерство юстиции РФ объяснило внесение Ивана Павлова* в реестр «иностранных агентов» тем, что он участвовал в создании материалов других «иноагентов». Об этом адвокат сообщил в своем Telegram-канале.

В возражениях на иск Минюст перечисляет несколько публикаций «Медузы»*, «Дождя»* и других СМИ, в которых Павлов* дает комментарии журналистам. Помимо этого, министерство уточняет, что адвокат «распространял» эти и другие материалы «иноагентов».

«Мне вменяется, что я публиковал в соцсетях материалы СМИ о моих подзащитных и даже — о ужас! — участвовал в создании таких материалов, отвечая на вопросы журналистов», — пишет Павлов*.

Как уточняет «Новая газета», в тексте документа также упоминаются денежные переводы от иностранных лиц. По словам Павлова*, речь идет о доходах от его профессиональной деятельности (адвокатской, не политической).

Минюст внес Ивана Павлова* в реестр «иностранных агентов» в ноябре 2021 года.

*Иван Павлов, «Медуза», телеканал «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»