CAS разрешил фигуристке Валиевой продолжить выступление на Играх в Пекине

Судебные слушания завершились накануне вечером, вердикт по делу Камилы Валиевой был вынесен сегодня. Выездная панель CAS приняла сторону Российского антидопингового агентства и оставила без удовлетворения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).

В итоге Валиева сможет принять участие в личных соревнованиях, которые стартуют завтра. Она заявлена на короткую программу под 26-м номером.

Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире фигуристов в составе российской команды на Олимпиаде в Китае. Соревнования прошли 7 февраля. В тот же день должно было пройти награждение победителей, однако его отложили. 9 февраля портал Inside the Games сообщил, что причиной стал сомнительный допинг-тест Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило, что лаборатория в Стокгольме действительно выявила запрещенное вещество в пробе, взятой еще 25 декабря. В анализах был обнаружен триметазидин в небольшом количестве.

На Валиеву 8 февраля было наложено временное отстранение, однако на следующий день РУСАДА удовлетворило апелляцию и сняло с фигуристки временное отстранение. Это решение Российского антидопингового агентства и пытались опротестовать МОК, WADA и ISU.

15-летняя Камила Валиева — чемпионка Европы, России, юниорского ЧМ, рекордсменка мира.

Фото: Instagram Камилы Валиевой