Зеленский пригласил Байдена в Украину в ближайшие дни

Офис президента Украины подтвердил, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил Джо Байдена посетить его страну.

«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», — сказал Зеленский Байдену.

Украинский президент выразил уверенность, что Киев сможет остановить любую эскалацию. «Столица Украины Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — заверил он. Политик также отметил поддержку со стороны США и других партнеров и рассчитывает, что она, «среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений».

Ранее о приглашении сообщал CNN со ссылкой на источники. По их словам, положительного ответа от Джо Байдена не последовало.