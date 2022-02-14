Минобороны Британии: Европа сегодня ближе всего к войне за последние 70 лет

Европа сейчас ближе всего к войне за последние 70 лет, считает заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Его слова передает The Guardian.

«130 тыс. российских военнослужащих находятся у границ Украины, еще тысячи на морских судах в Черном и Азовском морях. Опасаюсь, что простая попытка демонстрации для того, чтобы добиться своего по дипломатической части, не требовала бы такой логистики, топлива, медицинской подготовки и прочих подобных вещей. То, что мы видим, заслуживает мыслей о вторжении», — заявил он BBC Radio 4 Today.

Ранее британский МИД вслед за другими странами попросил своих граждан покинуть Украину. Европейские авиакомпании стали отменять рейсы в эту страну. Хиппи заявил, что переговоры, которые назначены на ближайшие дни, требуют срочности.

«Нужно собраться всем вместе и дать России понять, что такое поведение неприемлемо, что мы поддерживаем Украину и что санкции в случае вторжения будут очень серьезными», — сказал он. Также замглавы Минобороны Великобритании назвал текущую ситуацию «периодом стратегического соперничества с Россией».

В ближайшие дни канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с украинскими официальными лицами в Киеве, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен встретиться с мировыми лидерами по поводу российско-украинского кризиса, отмечает издание.