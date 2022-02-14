Украина созывает встречу с РФ и всеми странами Венского документа ОБСЕ

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы», — написал в Twitter министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

По его мнению, если Москва «серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на просторе ОБСЕ», то «должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников».

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. В Москве категорически отвергают обвинения.