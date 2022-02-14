Юлия Навальная потребовала допустить ее на выездное заседание суда по новому делу против мужа

Юлия Навальная потребовала, чтобы ее допустили на выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы по новому делу против мужа.

«Его хотят спрятать от всех людей, от сторонников, от журналистов. Очень хотят спрятать от всех и это новое уголовное дело, состряпанное на коленке. Оно настолько жалкое, что суд трусят проводить в Москве. Ведь все прекрасно понимают, как Алексей будет громить в суде обвинение, и знают, что он будет смеяться над этим процессом», написала она в Instagram.

«Это беззаконное и бессовестное судилище, и то, как оно организовано, лучше всего доказывает, что мой муж — честный человек. А держат его в тюрьме, потому что он эту власть не боится. Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете. Суд открытый, я — жена Алексея, у нас двое детей, мы больше 20 лет вместе. Я имею все основания присутствовать в зале и смотреть в лицо этому вашему “суду”», — заявила Юлия Навальная.

Она также рассказала, что на 16 февраля было назначено длительное свидание, которые положены заключенным всего четыре раза в год. Жена Алексея Навального предположила, что заседание суда специально назначили на 15-е число, чтобы помешать политику увидеться с семьей.

«Пусть каждая жена и мать в России представит себя на моем месте. Я продолжаю требовать свободы для своего мужа. Но пока ее нет, я требую своего права хотя бы увидеть его на суде!» — заключила Навальная.

Выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы по делу против Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду состоится 15 февраля. Адвокат политика Ольга Михайлова ранее говорила, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сам Навальный в связи с этим назвал себя коллекционером «самых удивительных путинских судов».

Политик с февраля 2021 года находится в колонии № 2 в Покрове после того, как ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Фото: Instagram Юлии Навальной